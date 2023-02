Wie eine Vorarlberger Weberei mit ihren Stoffen die Modeszene in der Sahelzone prägt

Heimische Firmen entdecken Afrika als Exportmarkt. Nicht nur ein 204 Jahre alter Vorarlberger Familienbetrieb zeigt das vor.

Die Aussichten für exportorientierte Firmen waren schon einmal besser. Hohe Zinsen dämpfen die Investitionsbereitschaft vieler Firmen, die Verbraucherstimmung ist angesichts hoher Inflation und Mehrfachkrise im Keller und auch die bisherige Wirtschaftslokomotive China bleibt hinter früheren Wachstumsraten zurück.

In diesem Umfeld rückt Afrika verstärkt in den Fokus heimischer Exporteure. Die meisten der 54 Länder Afrikas weisen ein kräftiges Bevölkerungswachstum auf. Entwickelt sich auch die Wirtschaft stark, dann steigen Wohlstand und Kaufkraft in der Bevölkerung - und damit die Nachfrage ...