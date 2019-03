Wie giftig ist Glyphosat?

Kärnten prescht vor und will Glyphosat verbieten - in Privatgärten. Auch die Regierung hätte gern ein Verbot und prüft, was machbar ist. Die Behörden beurteilen das Herbizid dagegen als unbedenklich. Über 300 Tonnen werden pro Jahr gekauft.

SN/stock.adobe.com Mehr als 300 Tonnen Glyphosat werden pro Jahr gekauft.