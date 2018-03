Wie gründe ich ein Unternehmen?

Selbst zum Unternehmer zu werden ist eine große Herausforderung, die aber auch viele Chancen und Möglichkeiten bietet. Wichtige Tipps für den Weg in die Selbstständigkeit.

Allein in Salzburg werden pro Jahr mehr als 1800 neue Unternehmen gegründet. Eine gute Vorbereitung ist dabei ein wesentlicher Mosaikstein auf dem Weg zum Erfolg. In der SN-Vortragsreihe "Mein Recht" geht es um wichtige Tipps, wie man seinen Weg in die Selbstständigkeit am besten schafft. Hier einige Punkte, auf die es ganz besonders ankommt.