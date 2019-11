Wie Hacker heute Unternehmen betrügen

54 Millionen Euro flossen vor drei Jahren von Konten des Flugzeugzulieferers FACC an Cyberkriminelle. Ob der damalige Vorstand einen Teil des Schadens übernehmen muss, entscheiden die Richter. Der Trick mit dem "falschen Präsidenten" ist mittlerweile aber seltener.

Nach einem Millionenbetrug bei FACC in Ried im Innkreis in Oberösterreich soll am Mittwoch ein Urteil fallen: Der börsenotierte oberösterreichische Flugzeugzulieferer - mehrheitlich in chinesischer Hand - fiel 2016 auf Betrüger herein. Die Täter hatten sich in E-Mails als Firmenchefs ...