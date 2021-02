Wie klimaschädlich ist der Onlinekauf?

Machen viele Retouren und jede Menge Verpackung den Onlinehandel zum Klimakiller? Oder ist es doch schädlicher, mit dem Auto zum Händler zu fahren? Ein Vergleich ist schwierig.

Unstrittig ist eines: Die Coronakrise hat dem Onlinehandel in Österreich einen weiteren massiven Schub verliehen. Über 185 Millionen Pakete wurden 2020 an Privatkunden verschickt, das sei ein Plus von 31 Prozent gegenüber 2019, sagt Marktforscher Andreas Kreutzer von Branchenradar.

Ob das freilich dem Klima schadet, weil Versand, Retouren und jede Menge Verpackung den CO2-Ausstoß erhöhen, oder ganz im Gegenteil Shoppen daheim durch weniger private Autofahrten dem Klima gar nützt, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Onlinehandel jedenfalls entdeckt ...