Wie können Hotelgäste umweltverträglicher agieren?

Ökologisch engagierte Menschen verhalten sich im Urlaub nicht besser als andere. Doch es gibt Tricks, alle Hotelgäste umweltverträglicher agieren zu lassen. Mit niedrigeren Kosten als erwünschtem Nebeneffekt.

Wollen die Menschen Ferienspaß, wird Umweltbewusstsein häufig zur Randerscheinung. Auf diesen Satz lassen sich zahlreiche praxisnahe Studien zusammenfassen, die Sara Dolnicar in den vergangenen Jahren in Hotels durchführen ließ. Die in Wien studierte Slowenin lehrt seit vielen Jahren als Professorin für Tourismus im australischen Queensland. Im Rahmen des Jahreskongresses der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) in Villach verriet sie zum Teil verblüffende Erkenntnisse aus der internationalen Forschung.