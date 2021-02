Wie lange fährt der Bitcoin bergauf?

Bitcoin wird zunehmend zur Anlageform, obwohl die Kryptowährung höchst volatil ist. Anstieg in lichte Höhen oder Absturz? Beides ist möglich.

Kryptowährungen wie Bitcoin erleben in der Pandemie einen Boom. Der Kurs von Bitcoin schießt seit einigen Wochen - mit häufigen starken Einbrüchen - in die Höhe und lag am Donnerstag bei über 50.000 US-Dollar (41.000 Euro). Das ist zehn Mal so viel wie vor einem Jahr - allerdings fast 10.000 Dollar weniger als am Sonntag.

Die liberale Denkfabrik Agenda Austria ist in einer Studie der Frage nachgegangen, ob Bitcoin eine ernst zu nehmende Anlageklasse ist. "Unser Schluss: Ja, ...