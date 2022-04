Wie österreichische Firmen in der Ukraine weiter arbeiten - trotz Krieg

Zwei Monate nach Kriegsbeginn haben mehrere österreichische Firmen in der Ukraine die Produktion wieder aufgenommen. Leicht ist das nicht.

Die ungarische Grenze ist nur 35 Kilometer entfernt, die Kriegsschauplätze Hunderte Kilometer weit weg. Dennoch denken die Beschäftigten im ukrainischen Werk von Fischer Ski in Mukatschewo jeden Tag an den Krieg. 100 der 650 Mitarbeiter des oberösterreichischen Skiherstellers, der seit 1988 in der Ukraine aktiv ist, wurden eingezogen. Statt Ski zu produzieren, verteidigen sie als Soldaten ihr Land. "Emotional geht das sehr nahe. Die eingezogenen Mitarbeiter sind ja keine Nummern, sondern Kollegen. Da geht man nicht so einfach zur Tageordnung ...