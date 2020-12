Wie oft machen die Österreicher blau?

Bei Missbrauch gibt es ab Jänner neue Regel. Die Wirtschaft sieht Verschärfungen und erwartet deutlich mehr Kontrollen. Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse widerspricht.

Sieben bis 13 Prozent der Arbeitnehmer würden laut Umfragen mindestens ein Mal im Jahr blaumachen, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger. Für die Wirtschaft ein massiver Schaden. Die Wirtschaft begrüße daher die am Mittwoch von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) beschlossenen Verschärfungen bei der Verfolgung von Krankenstandsmissbrauch. Sei bisher bei Meldung von einem Missbrauchsverdacht durch den Dienstgeber in den einzelnen Landeskassen teils kontrolliert worden, teils nicht, so sei das jetzt einheitlich österreichweit vorgeschrieben und der Dienstgeber müsse von dieser Kontrolle auch informiert werden, ...