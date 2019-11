Wie reformbedürftig ist die "Abfertigung neu"?

Die Idee war gut, aber sie erfüllt nicht mehr ihr Ziel, Dienstnehmern am Ende eines Arbeitslebens ein Jahresgehalt Abfertigung zu sichern, kritisiert die Gewerkschaft der Privatangestellten GPA-djp. Höhere Beiträge und eine Senkung der Verwaltungskosten sollen das ändern.

Mit Anfang 2003 trat die "Abfertigung neu" in Kraft. Das neue Modell sollte mehr Fairness in das bis dahin bestehende System bringen. Diesen Anspruch habe das neue Abfertigungsmodell durchaus erfüllt, stellt die Gewerkschaft der Privatangestellten GPA-dja in einer Bilanz nach 16 Jahren fest. Weil aber das angestrebte Ertragsziel - ein Dienstnehmer soll am Ende eines Arbeitslebens ein volles Jahresgehalt als Abfertigung erhalten - nicht erreichbar sei, sehen die Gewerkschafter dringenden Verbesserungsbedarf. Zudem würden die von den Abfertigungskassen einbehaltenen Verwaltungskosten den tatsächlichen Aufwand wesentlich übersteigen.

Größter Nutznießer des derzeitigen Modells seien die Eigentümer der Vorsorgekassen, meist Banken oder Versicherungen, beanstandet die Gewerkschaft. Sie würden hohe Gewinne machen und hohe Dividenden an ihre Eigentümer ausschütten. Bei verrechneten Verwaltungskosten auf laufende Beiträge zwischen 1,4 und 2,2 Prozent sei das "ein profitables Geschäft mit satten Gewinnen", sagt GPA-djp-Bundesvorsitzende Barbara Teiber. Der bei Einführung der Abfertigung neu angenommene Zinssatz sei "viel zu hoch und nie annähernd eingetreten".

Zwei Kernforderungen erheben die Gewerkschafter. Der vom Dienstgeber zu entrichtende Beitrag von derzeit 1,53 Prozent auf die Bruttolohnsumme soll deutlich angehoben werden, auf mindestens 2,5 Prozent. Das würde Mehrkosten von rund einer Milliarde bedeuten. Die GPA-djp verweist auf Sparpotenziale etwa durch Umstellung auf elektronische Kontoinformationen. Zweitens sollten die Verwaltungskosten gedeckelt und dann schrittweise gesenkt werden. Demnach sollten die Vermögensverwaltungskosten von durchschnittlich knapp 0,7 Prozent schrittweise auf 0,5 Prozent sinken. Den Grund dafür nennt David Mum, Leiter der Grundlagenabteilung in der GPA-djp: "Die Kostensätze von vor 17 Jahren sind heute nicht mehr angemessen".

In Summe machten die verrechneten Kosten seit 2003 bereits 46 Prozent des gesamten veranlagten Kapitals von mittlerweile 11,58 Milliarden Euro (per Ende 2018) aus, beanstandet die Gewerkschaft. Während für das veranlagte Kapital die durchschnittliche jährliche Verzinsung für die 3,5 Millionen Anwartschaftsberechtigten kaum über der Inflationsrate liege, gebe es für die Eigentümer der Kassen, meist Banken oder Versicherungen, eine Eigenkapitalrendite von rund 20 Prozent.

Die Verwaltungskosten stünden in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Aufwand, erklärt GPA-djp-Vorsitzende Teiber. "Es kann nicht sein, dass sich die Eigentümer der Kassen über 20 Prozent Rendite freuen können, für die Arbeitnehmer aber nur zwei Prozent bleiben". Die durchschnittliche jährliche Verzinsung der einbezahlten Beträge liegt bis 2018 bei 2,3 Prozent, im Vorjahr ergab sich ein Verlust von zwei Prozent.

Die Gewerkschaft fordert weiters mehr Übersichtlichkeit durch eine Zusammenlegung von Konten, wenn ein Arbeitnehmer bei mehreren Abfertigungskassen Konten hat. Das würde auch den administrativen Aufwand verringern. Die Kapitalgarantie müsse bestehen bleiben. Zudem sollte sichergestellt werden, dass von künftigen Effizienzverbesserungen auch die Anwartschaftsberechtigten profitieren sollen.

Die Vorsorgekassen stehen der Forderung nach höheren Beiträgen positiv gegenüber, sofern gleichzeitig der Faktor Arbeit entlastet werde. Höhere Beiträge sollten "auf jeden Fall aufkommensneutral für die Unternehmen sein", teilt die Plattform der Betrieblichen Vorsorgekassen mit. Mit durchschnittlichen Kosten von 6 Euro für ein ruhendes und 14 Euro für ein akiv bespartes Konto jährlich sei die tatsächliche Kostenbelastung "äußerst gering" im Vergleich zu anderen Vorsorgeformen.

Die Abfertigung neu verfällt nicht mehr bei Selbstkündigung des Dienstnehmers, er kann vielmehr bereits erworbene Ansprüche zu einem neuen Dienstgeber wie in einem Rucksack mitnehmen.