Gender Data Gap. Algorithmen sind wie ihre Programmierer: Voller Vorurteile. Frauen werden dadurch diskriminiert.

Mehr als 30.000 Stellen sind beim US-Onlineriesen Amazon derzeit weltweit unbesetzt. Um die Tausenden Bewerbungen, die bei Amazon täglich eintrudeln, besser bearbeiten zu können, wurde in jahrelanger Arbeit ein Algorithmus programmiert. Er sollte in der Flut an Lebensläufen die besten ...