Wie sich Unternehmen auf Cyberangriffe vorbereiten können

Netzwerke ließen sich durch Segmentierung sicherer machen, sagt ein Sicherheitsexperte.

Der Feuerwehrausrüster Rosenbauer arbeitet mit Hochdruck daran, seine IT-Systeme nach der in der Vorwoche erfolgten Cyberattacke so wiederherzustellen und abzusichern, dass sie Anfang nächster Woche hochgefahren werden können. Größte Herausforderung dürfte das Warenwirtschaftssystem sein, die Produktion laufe aber bis auf Weiteres, sagt ein Sprecher. Das für solche Angriffe eingerichtete Team im Konzern arbeite mit externen Datenforensik-Experten daran, den Schaden zu begrenzen, hieß es am Montag bei Rosenbauer. Gegen eine allfällige Betriebsunterbrechung sei man auch versichert.

Dass ein Konzern ...