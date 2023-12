Wie Signa-Buchwerte nach oben schnellten

Vorzeigeobjekte stehen mit deutlichen Aufschlägen in den Büchern. Zum tatsächlichen Marktpreis klafft eine tiefe Lücke, sagen Experten.

Das Upper-West-Hochhaus in Berlin.

Das Upper-West-Hochhaus in Berlin zählt zu den Vorzeigeimmobilien im Portfolio von René Benkos Signa Prime Selection. An diesem Beispiel zeige sich, wie der Konzern die Bewertungen seiner Immobilien in die Höhe getrieben habe, schreibt die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Trotz der Turbulenzen ...