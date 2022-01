Wie wasserdicht ist das 2G-Skiticket?

Nur Geimpfte oder Genesene dürfen eine Skikarte kaufen: Wer betrügen will, kann es auch hier.

Der Handel muss es österreichweit seit Dienstag tun, die Wirten und Hotels schon länger und auch die Seilbahnbetriebe seit Saisonstart im Dezember: Das Netz der 2G-Kontrolle, dem Check, ob ein Kunde oder Gast geimpft oder genesen ist, wird immer engmaschiger. Mögliche betrügerische Handlungen schließt das freilich nicht aus.

Wie die ZIB2 am Montagabend berichtete, habe ein Wiener Infektiologe nach seinem Kitzbühelurlaub in einem Schreiben an Gesundheits- und Tourismusministerium sowie den Tiroler Nobelskiort kritisiert, dass es möglich sei, falsche ...