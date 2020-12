Wie Wien "sauber" werden will

Nicht nur skandinavische Städte haben große Pläne beim Klimaschutz, sondern auch Wien. Um in 20 Jahren CO2-neutral zu sein, muss der städtische Energieversorger Wien Energie bereits vorarbeiten und setzt sogar Thermen-Badewasser ein.

Die Idee der Grünen einer autofreien Innenstadt hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig noch vor der Wahl begraben. Die neue rot-pinke Stadtregierung hat sich in Sachen Klimaschutz aber einiges vorgenommen. Wien soll bis 2040 zu 100 Prozent CO2-neutral werden und will das auch in ein eigenes Klimagesetz gießen. "Die schöne Nachricht ist: Es ist möglich, auch eine wachsende Stadt wie Wien klimaneutral zu machen", sagt der Chef des stadteigenen Energieversorgers Wien Energie, Michael Strebl. Das belege eine Studie, aber es sei ...