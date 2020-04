Die Covid-19-Pandemie hat auch Österreich die Abhängigkeit von ausländischen Pharmaherstellern vor Augen geführt. Wie es dazu kam. Und warum der Weg zurück so schwierig ist.

Eine erste Zwischenbilanz der Versorgung mit Medikamenten in der Coronakrise fällt positiv aus. Die Versorgung von Spitälern, Ärzten und Apotheken hat funktioniert. Aber beinahe wäre man an die Grenzen der Leistungsfähigkeit gestoßen, sagt Großhandelsmanager Andreas Windischbauer. "In den ersten Tagen ...