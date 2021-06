Wieder Lust auf mehr als ständig nur Sneaker

Ein Staatskredit von 30 Millionen Euro und ein Turnschuh-Boom haben Humanic durch die Krise geholfen. Jetzt will man mehr - und hofft auf Franz.

Überzeugen konnte man auch Tommy Hilfiger. Der US-Modekonzern hat für die neue Franz-Edition von Humanic ein Sondermodell seines weißen Lederturnschuhs produziert, mit einem kleinen Hand-Fuß-Aufdruck statt der üblichen rot-blauen Hilfiger-Fahne.

Humanic will an alte Glanzzeiten anschließen - und hat dafür die Franz-Werbelinie reaktiviert, mit der man in den 70er-Jahren Kultstatus erreichen und Künstler wie H. C. Artmann, Wolfgang Bauer oder Axel Corti für Werbespots gewinnen konnte, die oft wenig mit Schuhen zu tun hatten. "Es soll eine Art ...