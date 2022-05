Wieder mehr Gäste, aber teurer: Der Sommerurlaub wird wieder bunt

Der touristische Sommer 2022 dürfte in Österreich wieder internationaler werden. Die Gäste könnten aber auch sparsamer sein.

Der Zeitpunkt für die erste Pressekonferenz in ihrem neuen Amt hätte für Susanne Kraus-Winkler am Montag nicht besser sein können. "Ich freue mich, dass gerade mit heute die 3G-Regel bei der Einreise nach Österreich fällt", betonte die neu ernannte Tourismusstaatssekretärin anlässlich der Eröffnung der Österreichischen Tourismustage in Wien. Als Branchensprecherin für die Hotellerie in der Wirtschaftskammer hatte Kraus-Winkler zuletzt seit Wochen darauf gedrängt, die Covidkontrollen an den Grenzen abzuschaffen, und sie als Nachteil im touristischen Wettbewerb bezeichnet.

Die Reisetätigkeit im Sommer wird innerhalb Europas heuer noch einmal einen Zahn zulegen. Bei den Einheimischen dürfte der Urlaub in Österreich zwar weniger stark nachgefragt sein als in den beiden vergangenen Pandemiejahren - die Österreicherinnen und Österreicher zieht es den Umfragen zufolge heuer wieder vermehrt ans Meer nach Italien, Kroatien oder Griechenland. Gleichzeitig kehren aber die Gäste aus anderen Märkten zurück. Stammten im Vorjahr 82 Prozent aller Sommergäste aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz, erwartet die Österreich Werbung (ÖW) heuer wieder einen Anstieg bei Urlaubern aus den Niederlanden, den südeuropäischen sowie den arabischen Ländern. Von einer stabilen Nachfrage geht man aus den USA aus. "Damit erreichen wir österreichweit auch eine bessere Auslastung", betonte ÖW-Chefin Lisa Weddig, große Sprünge erwartet sie dennoch nicht und hält Steigerungen gegenüber dem Vorjahr "im einstelligen Prozentbereich" für möglich. 2021 lag Österreich bei den Nächtigungen noch um 16 Prozent hinter dem Vor-Corona-Sommer. China sei nach wie vor vom internationalen Reiseverkehr abgeschnitten, sagte Weddig. Und die hohe Inflation und der Krieg in der Ukraine brächten für alle, speziell aber in den osteuropäischen Ländern Unsicherheiten.

"Die Teuerungen werden Spuren hinterlassen", erklärte Oliver Fritz, Tourismusexperte am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) zum Auftakt der Tourismustage. Noch vor Ausbruch des Kriegs hätte er heuer den besten Sommer aller Zeiten erwartet, "jetzt werden die Menschen sparsamer umgehen". Das Reisen würden sie sich dennoch nicht nehmen lassen. Der Tourismusexperte sieht aber auch das Thema Overtourism zurückkehren, "es gab ein Zuviel an Tourismus, Menschen und Natur haben das nicht mehr akzeptiert". Es sei schwer, dagegen etwas konzeptionell zu unternehmen, "aber das wird man tun müssen". Auch in Zusammenhang mit dem Klimawandel. "Wenn es uns nicht gelingt, da entgegenzusteuern, können wir den ganzen Tourismus vergessen", sagte Fritz.

Tourismusstaatssekretärin Kraus-Winkler erklärte, es werde "sinnvolle Maßnahmen gegen die Preissteigerungen" brauchen. Die Erholung des Städtetourismus bleibe "oberste Priorität", da brauche es "Hebel". Der Tourismussprecher in der Wirtschaftskammer, Robert Seeber, gab der neuen Tourismusstaatssekretärin gleich ein paar Forderungen mit, etwa einen Energiekostenzuschuss für Thermen, noch einmal eine Einmalzahlung für Betriebe, die in der Pandemie durchgehalten haben, oder noch einmal eine Investitionsprämie. "Du stehst zwar jetzt auf der anderen Seite, aber es wird gute Synergien geben", sagte Seeber in Richtung seiner ehemaligen Spartenobfrau und Kollegin in der Wirtschaftskammer.

Reiselust trifft Preis- und Arbeitsfrust

71 Prozent der Österreicherinnen und Österreich haben für den Sommer Urlaubspläne, geht aus einer aktuellen Umfrage des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa (NIT) im Auftrag der Österreich Werbung hervor. Im Vorjahr waren es nur 56 Prozent. Bei den Nachbarn in Deutschland stieg die Reiselust noch deutlicher von zuvor 47 auf heuer 74 Prozent. Die Tourismustage in Wien mit 1200 Teilnehmern haben das Motto "Re-design Tourismus".



Der Fachkräftemangel im Tourismus bleibt erhalten. Die Österreichische Hoteliervereinigung sprach am Montag von bis 25.000 fehlenden Arbeitskräften, Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler geht "im Kernsommer" von rund 35.000 aus. Beim AMS sind aktuell 15.500 offene Stellen gemeldet.



Die hohe Inflation macht auch den Urlaub teurer. Bei der Beherbergung war zuletzt von plus zehn bis 15 Prozent die Rede. Die Preise müssten zwar verträglich bleiben, die stark gestiegenen Energie- , Lebensmittel- und Rohstoffpreise dürften aber nicht unterschätzt werden, erklärte am Montag WKO-Tourismussprecher Robert Seeber. Als Beispiel nannte er Frittieröl: "Der Zehn-Liter-Kanister kostete 9,80 Euro, jetzt sind wir bei 38 Euro."