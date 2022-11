Wieder mehr Junge beginnen eine Lehre

Nach der Delle in den Corona-Jahren geht es mit der Lehre wieder aufwärts. Manche Branchen verzeichnen bei den Neueinsteigern zweistellige Zuwächse.

Es sind Krisenjahre, mit denen man sich vergleicht. Doch die Lehrlingszahlen, die Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Donnerstag präsentierte, zeigen deutlich, dass es mit der Lehre in Österreich wieder aufwärts geht.

Um 7,8 Prozent ist heuer die Zahl der Lehranfänger im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, 32.405 junge Menschen haben bis Ende Oktober eine duale Berufsausbildung begonnen. Einzelne Branchen verzeichneten sogar zweistellige Zuwächse, etwa der Tourismus mit plus 26 Prozent oder die Industrie, Banken, Versicherungen und IT mit je plus 33 Prozent. Bei den Neueinsteigern in die Lehre liege man nun etwas über dem Niveau von 2019, erklärte Kocher, insgesamt mit rund 108.160 Lehrlingen noch etwas darunter.

Die Pandemie mit ihren Lockdowns und Einschränkungen hat der Lehrausbildung einen Dämpfer versetzt. 2020 brach die Zahl der Lehranfänger um minus acht Prozent ein. Im Vorjahr holte man mit plus 3,3 Prozent etwas auf. Die aktuellen Zahlen ließen nun wieder hoffen, so Kocher, "wir erwarten eine Fortsetzung des positiven Trends".

Das Arbeitsministerium erhöht deshalb für 2023 das Budget für die Lehre um 40 auf 270 Mill. Euro. Einerseits, um weitere Akzente zu setzen, andererseits wegen der Kostensteigerungen bei den Lehrlingsgehältern. Betriebe erhalten, wenn sie einen Lehrling beschäftigen, eine Entschädigung für die Lehrlingsgehälter. Im ersten Lehrjahr sind es drei Monatseinkommen, im zweiten zwei, im dritten ein Monatseinkommen. Die Höhe richtet sich nach dem jeweiligen Kollektivvertrag. 173 Mill. Euro sind für diese Basisförderung vorgesehen.

42 Mill. Euro sind für Unterstützungsleistungen reserviert, etwa für Auslandspraktika, circa 1000 Lehrlinge pro Jahr absolvieren ein solches, Tendenz steigend. Bis 2024 verlängert wird der Digi-Scheck für Fortbildungskurse. Finanziert werden bis zu drei Kurse pro Jahr mit maximal je 500 Euro. Unterm Strich können sich Lehrlinge damit 1500 Euro holen. Mehr als 10.000 haben laut Kocher den Digi-Scheck zuletzt in einem Jahr genutzt.

Eine sanfte Trendwende wird bei der Wahl des Lehrberufs sichtbar. Bei den Mädchen liegen zwar nach wie vor Einzelhandel, Bürokauffrau und Friseurin ganz vorn auf der Beliebtheitsskala, an sechster Stelle folgt aber bereits die Metalltechnik - in der Vergangenheit schaffte es die Branche bei den Mädchen nicht in die Top-10. Anders bei den Burschen: Hier sind die Metalltechnik vor Elektro- und Kfz-Technik die beliebtesten Branchen für eine Lehrausbildung. Offene Stellen gibt es weiter reichlich: Ende Oktober kamen 10.500 sofort verfügbare Lehrstellen auf 7000 Lehrstellensuchende.

Für Arbeitsminister Kocher reicht die "Strahlkraft der Lehre" jedenfalls bis ins Ausland. "Österreich wird als Land der Fachkräfte gesehen, das hilft uns auch bei Investitionen."