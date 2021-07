Wieder richtig großes Kino

Blockbuster, Popcorn und Lust auf mehr als die Wohnzimmercouch: In den Kinos läuft es fast wie früher. Der Kampf, wer Filme zuerst hat - Kino oder Streaming - hat freilich erst begonnen.

Warteschlangen vor der Kassa, Gedränge in den Gängen, lautes Popcorn-Geraschel: Von Krisenstimmung ist in den heimischen Kinos wenige Wochen nach dem Ende der monatelangen Zwangspause kaum noch etwas zu spüren. "Es läuft eigentlich wieder wie vor der Krise", sagt Christian Dörfler, Obmann der Kinobranche und Chef des Wiener Haydn Kinos. Seit Blockbuster wie "Fast & Furious 9" oder "Black Widow" angelaufen seien, seien die 140 heimischen Kinos gut besucht. Das dürfte so bleiben, glaubt Dörfler.

"Im Herbst kommt ...