Wiederöffnung der Einkaufszentren lockt zahlreiche Kunden

Nach fast sieben Wochen Corona-Shutdown haben heute auch Einkaufszentren, Friseure sowie alle Geschäfte mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder aufgemacht. Am Vormittag habe es bereits "eine sehr gute Kundenfrequenz" gegeben, sagte WKÖ-Handelsobmann Peter Buchmüller zur APA. Er habe viele Rückmeldungen von Händlern bekommen. "Die Stimmung ist sehr gut."

Die Umsatzverluste durch die coronabedingte Zwangspause sind für die meisten Händler und Geschäfte wohl uneinholbar. "Man wird dort und da noch Umsatz reinholen", erwartet der Wirtschaftskammer-Vertreter. "Am Jahresende wird ein Umsatzminus übrig bleiben." Finanziell werde es für zahlreiche Handelsbetriebe "sehr knapp". Bei den Überbrückungskrediten mahnt Buchmüller zu mehr Schnelligkeit bei der Abwicklung. Wenn es mehr Liquidität für die Unternehmen erst in ein paar Monaten gebe, dann sei es vielleicht schon zu spät. "Es wird Händler geben, die es nicht überstehen", so der WKÖ-Handelsobmann.

Mehr Frequenz für die Geschäfte wird es auch mit der Wiedereröffnung der Gastronomie Mitte Mai und der Hotellerie Ende Mai gegeben. Unklar ist, wann wieder Touristen aus dem Ausland nach Österreich kommen dürfen. Die Touristen sind laut Buchmüller sehr wichtig für den heimischen Handel.

Eingekauft werden muss weiterhin mit Maske und entsprechendem Abstand. Die Kundenzahl ist limitiert: In allen Geschäften und Einkaufszentren darf pro 10 Quadratmetern nur eine Person sein. Eine Neuerung gibt es für die Beschäftigten, sie können nun alternativ zur Maske Gesichtsvisiere tragen. "Das bedeutet einen besseren Tragekomfort für die Handelsangestellten und bessere Integration in den Arbeitsalltag", so Buchmüller.

Die Gewerkschaft will unterdessen, dass die Öffnungszeiten der Geschäfte vorerst noch eingeschränkt bleiben. Zumindest so lange, bis die Gastronomie Mitte Mai wieder aufmacht.

"Gerade bei Handelsangestellten in Einkaufszentren stellt sich die Frage, ob es wirklich notwendig ist, dass sie bis 21 Uhr arbeiten müssen", sagte die KV-Verhandlerin der GPA-djp, Anita Palkovich, am Samstag zur APA. 19 Uhr hielte Palkovich für ausreichend. In Einkaufszentren würden die Betreiber die Öffnungszeiten vorschreiben.

Mit der Verordnung von Donnerstag sind wieder die ursprünglichen Öffnungszeiten in Kraft. "Es gelten mit 1. Mai wieder die Zeiten von vorher. Die Beschränkungen sind aufgehoben", bestätigte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums auf APA-Anfrage.

Zahlreiche Supermarktketten - von Rewe über Spar bis Hofer - haben bereits angekündigt, zu ihren ursprünglichen Öffnungszeiten zurückzukehren. Laut Öffnungszeitengesetz dürfen Geschäfte unter der Woche von 6 bis 21 Uhr und an Samstagen von 6 Uhr bis 18 Uhr offen halten, insgesamt also bis zu 72 Stunden pro Woche.

Per 23. März wurden die Geschäftszeiten in Supermärkten, Drogeriegeschäften, aber auch im Großhandel Coronavirus bedingt eingeschränkt. Ladenschluss war um 19 Uhr. Die verkürzten Zeiten waren Teil eines Pakets zum Schutz der Handelsbeschäftigen, aber auch eine Folge der drastischen Frequenzeinbußen.

SN/APA/ROBERT JAEGER Der SCS-Parkplatz in Vösendorf ist am Samstag gut gefüllt. SN/APA/HANS PUNZ Reger Andrang ist auch in Wien festzustellen. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Einige Kunden warteten vor der Geschäftsöffnung vor einem Elektronikmarkt in einem Einkaufszentrum in Wien. SN/APA/ROLAND SCHLAGER Die Kunden in einem Einkaufszentrum in Wien sind auf das Einhalten der Abstandsregeln bedacht. SN/APA/HELMUT FOHRINGER Viele Kunden wollen Möbel aus Schweden in Wien... SN/APA/ROBERT JAEGER ... und Vösendorf. SN/APA/HELMUT FOHRINGER Das Beratungspersonal trägt Maske. SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Abstandsregeln bleiben wichtig. SN/APA/ERWIN SCHERIAU Auch vor einer Buchhandlung in Graz warteten die Kunden geduldig. SN/APA/ERWIN SCHERIAU Vor dem Einlass bildeten sich auch in Graz Warteschlangen. SN/APA/ERWIN SCHERIAU Das Desinfizieren der Hände – hier in einem Kaufhaus in Graz – gehört zur „neuen Normalität“. SN/APA/ERWIN SCHERIAU Spezielles Personal – wie hier in Graz – soll einen reibungslosen Ablauf beim Einkaufen garantieren.

Quelle: APA