Wien 2019 erneut mit touristischem Rekord

Der Boom reißt nicht ab: Im Vorjahr sind in Wien rund 17,6 Mio. Gästenächtigungen verzeichnet worden. Das sind 6,8 Prozent mehr als 2018 - und damit ein neuer Rekord. Wie der Wien-Tourismus am Mittwoch bei der Bilanz-Pressekonferenz berichtete, sind auch die Umsätze in der Hotellerie entsprechend gestiegen. Erstmals könnte dabei die Marke von 1 Mrd. Euro übertroffen werden.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Starker Anstieg bei Touristen aus Spanien