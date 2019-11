Lange war der städtische Betreib der Inbegriff des schwerfälligen Regionalversorgers. In den vergangenen drei Jahren hat er sich neu organisiert und investiert massiv in Photovoltaik.

Die Photovoltaik-Anlage am Porsche-Stammsitz in Zell am See kommt von der Wien Energie, ebenso wie 30 weitere, die der Autobauer in Österreich installiert. Auch der Handelsriese Spar setzt beim Ausbau der Stromtankstellen vorrangig auf den hauptstädtischen Energieversorger. Bis 2020 geht ...