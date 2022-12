Wien Energie nimmt Hybrid-Kraftwerk Trumau in Betrieb

Die Wien Energie hat heute das Hybridkraftwerk Trumau (NÖ) in Betrieb genommen. Der Windpark mit acht Anlagen und die daran anschließende Photovoltaik-Freiflächenanlage erzeugen ab Jahresbeginn 2023 zusammen Ökostrom für 17.400 Haushalte bei einer Leistung von 37 Megawatt. Zusammen bilden sie das größte grüne Hybrid-Kraftwerk Österreichs, so die Wien Energie, die rund 46 Mio. Euro in die beiden Anlagen investiert hat. Weiters wurde das Umspannwerk in Moosbrunn ausgebaut.

