Wien führt Solaranlagen-Pflicht für Wohnneubauten ein

In Wien darf im Regelfall künftig kein Wohnhaus mehr ohne Solaranlage errichtet werden. So ist es in einer Bauordnungsnovelle festgeschrieben, die dieser Tage in Begutachtung geschickt wird, informierte die rot-grüne Stadtregierung am Montag. Derzeit gilt eine solche Photovoltaik-Pflicht nur für Industriegebäude. Mit der Änderung will die Stadt auch einen Schritt Richtung Digitalisierung setzen.

SN/APA (dpa/Archiv)/Sven Hoppe Derzeit gilt die Photovoltaik-Pflicht nur für Industriegebäude