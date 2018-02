Wien musste erneut beschlagnahmte Wettautomaten zurückgeben

Die Stadt Wien hat erneut einen Teil beschlagnahmter Wettautomaten zurückgeben müssen. Bereits vor einem Jahr wurden Geräte an die Betreiber ausgehändigt, am Donnerstag waren es rund 25 Automaten, wie die APA von Betroffenen erfahren hat. Die Betreiber hatten sich an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) gewandt und recht bekommen, ihnen fehlt aber die zur Verwendung nötige Buchmacherkonzession.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Nicht alle Wettautomaten wurden zuerstört