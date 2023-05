Wien unterstützt mit Rom und Berlin Wasserstoffkorridor

Die Energieminister Österreichs, Deutschlands und Italiens haben ein gemeinsames Schreiben unterzeichnet, in dem sie ihre politische Unterstützung für die Entwicklung des so genannten "südlichen Wasserstoffkorridors" in der Europäischen Union bekunden. Sie wollen sich in der EU dafür einsetzen, dass die entsprechenden Projekte den Status von "Projekten von gemeinsamem Interesse" erhalten, teilte der italienische Gasnetzbetreiber SNAM in einer Presseaussendung am Dienstag mit.

SNAM, der 2016 mit der deutschen Allianz Capital Partners einen 49-Prozent-Anteil an der österreichischen Pipelinegesellschaft Gas Connect Austria hält, begrüßte zusammen mit der Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), der GCA sowie der deutschen Bayernets diese politische Unterstützung. Der Korridor mit der Bezeichnung SoutH2 sieht 3300 Kilometer Wasserstoffpipelines vor und soll Nordafrika, Italien, Österreich und Deutschland miteinander verbinden, so dass die im südlichen Mittelmeerraum erzeugten erneuerbaren Wasserstofflieferungen die wichtigsten europäischen Nachfragezentren erreichen könnten. Mit einer Kapazität von mehr als 4 Millionen Tonnen pro Jahr aus Nordafrika dürfte die Infrastruktur eine Versorgung von etwa 40 Prozent der Importziele des europäischen REPowerEu-Plans ermöglichen. Über die Verbindung könnte Italien pro Jahr 4,4 Megatonnen Wasserstoff aus Nordafrika importieren. 1,7 Megatonnen davon sind laut dem Unternehmen für den Export nach Österreich und Deutschland bestimmt. Damit würde der geplante Korridor einen großen Teil des europäischen Bedarfs abdecken. Für das Jahr 2030 hat sich die EU-Kommission zum Ziel gesetzt, rund zehn Megatonnen grünen Wasserstoff einzuführen. SNAM hatte 2016 zusammen mit Allianz Capital Partners das 49-prozentige GCA-Paket um 601 Mio. Euro erworben. Die Gas Connect Austria betreibt ein über 900 km langes Erdgas-Hochdruckleitungsnetz in Österreich. SNAM ist in Österreich mit 84,47 Prozent Mehrheitseigentümer der Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG), 15,53 Prozent gehören der GCA. Die TAG ist eine der wichtigsten Transportleitungen für die Erdgasversorgung Österreichs, Italiens, Sloweniens und Kroatiens.