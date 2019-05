Wien verzeichnete im April 11,8 Prozent mehr Nächtigungen

Im vergangenen April hat Wien mit 1,554 Millionen Nächtigungen ein Plus von 11,8 Prozent und damit erneut einen Bestwert verzeichnet. Das teilte der Wien-Tourismus am Dienstag mit. Geholfen habe hier auch, so wurde betont, der späte Ostertermin. Die Umsätze der Hotellerie wuchsen zuletzt sogar noch stärker. Das März-Plus (April-Daten liegen noch nicht vor, Anm.) betrug 19,4 Prozent.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Wien lockte wieder viele Touristen an