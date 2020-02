Wien will Arbeitslosenquote unter 10 Prozent sehen

Wien hat seit längerem als einziges Bundesland eine Arbeitslosenquote im zweistelligen Bereich. Während der Wert 2019 österreichweit bei 7,4 Prozent lag, kam die Bundeshauptstadt auf 11,7 Prozent. Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) will die Quote nun "in den nächsten vier Jahren" auf unter 10 Prozent drücken, wie er vor Journalisten sagte. Heuer setzt das Rathaus einen neuen Fachkräfte-Schwerpunkt.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Arbeitslosenquote in Wien liegt derzeit bei 11,7 Prozent