Wiener Börse feiert ersten Handelstag vor 250 Jahren

Die Wiener Börse feiert heute ihr 250-jähriges Jubiläum: Der erste Handelstag - initiiert von der damaligen Kaiserin Maria Theresia - fand am 2. September 1771 statt. Ferdinand Habsburg-Lothringen, Nachkomme von Maria Theresia und Rennfahrer, läutete Donnerstagfrüh in der Börse den Handel ein. "Es ist mir eine besondere Ehre, heute die Börsenglocke zu läuten und mit ihr den Start in die nächsten 250 Jahre", sagte Habsburg-Lothringen.

Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan warb für die Vorzüge von Aktien und Anleihen. "Industrienationen, die den Kapitalmarkt zu nutzen wissen, werden schneller und nachhaltiger wachsen. Gleichzeitig erhalten die Bürger die Möglichkeit ihr Kapital in innovative Unternehmen zu investieren", sagte der Börsenvorstand anlässlich des Jubiläums. "Das Wissen darüber sollte der künftigen Anleger-Generation in die Schultüte gepackt werden. Denn Wissen um den Aktienmarkt darf kein Eliten-Thema bleiben."

Erste Bemühungen zur Gründung einer Börse in Wien gab es im Jahr 1761. Zehn Jahre später erließ Maria Theresia am 1. August 1771 per Patent die Eröffnung einer staatlichen Börse, ein Monat später erfolgte der Start. Zu Beginn wurden Anleihen, Wechsel und Devisen gehandelt. Die erste Börse residierte am Kohlmarkt. Von dort ist sie seitdem rund 15 Mal umgezogen. Heute hat die Wiener Börse ihren Sitz im Palais Caprara-Geymüller in der Wallnerstraße 8 im ersten Wiener Gemeindebezirk.

Mit der Oesterreichischen Nationalbank notierte ab 1818 die erste Aktie in Wien. Seit 1869 können Anleger in Porr- und Wienerberger-Aktien investieren, die ältesten durchgehend notierten Gesellschaften an der Wiener Börse. Im Mai 1991 startete der österreichische Aktien-Leitindex ATX und es wurde zunehmend elektronisch gehandelt. Seit der Einführung von Xetra im Jahr 1999 wird der Handel an der Wiener Börse komplett digital abgewickelt.