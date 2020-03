Wiener Börse mit Rekordverlust

Die Wiener Börse hat am Donnerstag inmitten einer internationalen Börsentalfahrt mit einem neuen Rekordverlust geschlossen. Der ATX fiel um 314,73 Punkte oder 13,65 Prozent auf 1.991,22 Einheiten. So einen starken Verlust hat er in seiner Geschichte noch nie verbucht. Damit rutschte er auf das niedrigstes Niveau seit dem Sommer 2016. Der ATX war am 2. Jänner 1991 bei 1.000 Punkten gestartet.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER ATX bricht um 13,65 Prozent ein