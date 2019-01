Wiener "Danube Flats": Baubeginn für Wohnturm steht fest

Die "Danube Flats" an der Neuen Donau in Wien stehen kurz vor der Umsetzung: Laut ursprünglichem Plan hätte das Hochhaus, das in der Vergangenheit für Proteste der Anrainer gesorgt hatte, bereits 2016 fertiggestellt werden sollen. Nun halten die Projektentwickler die rechtskräftige Baugenehmigung in Händen. Baubeginn ist im April, die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2023 geplant.

SN/project a01 architects Der Wohnturm ist umstritten