Wiener Firmen bei Zahlungsmoral Schlusslicht, Tirol vorn

Beim Begleichen von Rechnungen sind die heimischen Firmen generell verlässlich. Blickt man auf die Bundesländer, schwankt die Zahlungsmoral aber deutlich. Im ersten Halbjahr 2018 waren Tiroler und Vorarlberger Unternehmen erneut an der Spitze, während bei jenen in Wien wieder die meisten Inkassofälle eröffnet wurden, ergab eine Erhebung der Wirtschaftsauskunftei CRIF am Montag.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER Vor allem Wiener Baufirmen sind oft in Verzug