Wiener Hoteliers mit Ostergeschäft zufrieden

Die Wiener Hotellerie zieht nach dem langen Osterwochenende eine positive Bilanz. Rund 85 bis 90 Prozent der Zimmer waren belegt, heißt es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer Wien. Der Obmann der Fachgruppe Hotellerie, Dominic Schmid, führt dies auch auf die jüngsten Öffnungsschritte zurück. Für den gesamten April geht er von einer 55-prozentigen Auslastung der Wiener Hotels aus.

"Das ist zwar noch immer nicht kostendeckend, aber ein Schritt in die richtige Richtung", so Schmid. Die jüngsten Lockerungen der Corona-Maßnahmen hätten sich gleich in den Buchungszahlen niedergeschlagen. Allerdings würde dies vor allem Touristen am Wochenende betreffen. Unter der Woche blieben die Geschäftsreisenden der Bundeshauptstadt weiter fern.

"Bisher machte der Anteil der Geschäftsreisenden in Wien rund 45 Prozent der Nächtigungen aus", so der Hotellerie-Obmann der Wiener Wirtschaftskammer. Für Mai und Juni gehe man in der Branche dann von einer Auslastung zwischen 60 und 65 Prozent aus.