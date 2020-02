Wiener Hotellerie 2019 erstmals mit Milliardenumsatz

Die Kassen der Wiener Hoteliers haben im Vorjahr ordentlich geklingelt: Der Netto-Nächtigungsumsatz kletterte gegenüber dem Jahr davor um 14,4 Prozent nach oben und durchbrach mit 1,02 Mrd. Euro erstmals die Milliardenmarke, wie der Wien-Tourismus am Montag mitteilte. Die Einnahmen wuchsen folglich prozentuell mehr als doppelt so stark wie die Nächtigungen (plus 6,8 Prozent auf 17,6 Millionen).

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Tourismus blickt auf schwieriges Jahr