Wiener Know-how für U-Bahn in Los Angeles

Palfinger-Beteiligung Strucinspect überprüft kritische Infrastruktur - ein potenzielles Milliardengeschäft.

Das junge Wiener Unternehmen Strucinspect hat einen prestigeträchtigen Auftrag in den USA an Land gezogen. Das Joint Venture, an dem der Salzburger Kranbauer Palfinger 80 Prozent hält, ist ab sofort für die Inspektion des 163 Kilometer langen Tunnelsystems der U-Bahn von Los Angeles verantwortlich.

Der Einsatz digitaler Vermessungsmethoden und die folgende Auswertung mit Ingenieurs-Know-how und dem Einsatz künstlicher Intelligenz hätten die nötige Schließzeit um 79 Prozent reduziert und dank präziserer Daten die Instandhaltungsarbeiten um ein Drittel gesenkt, sagt Geschäftsführer Albrecht Karlusch. Das Auftragsvolumen liege im siebenstelligen Bereich.

Es ist ein erstes internationales Vorzeigeprojekt für Strucinspect, weitere sollen folgen, eines bereits in wenigen Wochen. Das Unternehmen, das als sogenanntes Corporate Start-up Zugriff auf das Palfinger-Netzwerk habe und an dem die Technikerbüros VCE und Angst beteiligt seien, besetze im Wachstumsmarkt der digitalen Bauwerksprüfung eine Schlüsselstelle zwischen der Datenerfassung, zum Beispiel mithilfe von Drohnen, und der effektiven Instandhaltungsentscheidung durch Eigentümer und Gebäudeerhalter, sagt Karlusch. "Wir betrachten die gesamte Wertschöpfungskette, strukturieren die enormen Datenmengen und machen sie für Entscheidungsträger zugänglich und anwendbar." Anders als ähnliche Unternehmen habe man die gesamte Lebensdauer solcher Gebäude im Auge. Digitale Bauwerksprüfung ist ein junges Geschäftsfeld mit erheblichem Wachstumspotenzial. Der globale Inspektionsmarkt wird auf 70 Milliarden Euro geschätzt. Rund zwei Milliarden betreffen das Segment, in dem Strucinspect aktiv ist.

Wichtige Infrastrukturbauwerke wie Brücken, Staudämme, Bahngleise oder Pipelines müssen laufend untersucht werden, um Beschädigungen und Verschleiß rechtzeitig erkennen und reparieren zu können.

Bisher wurden solche Überprüfungen unter großem Aufwand von Menschen durchgeführt, durch Streckenbegehungen oder durch Personen, die sich von Brücken abseilten. Heute erlaubt die Verbindung moderner Erfassungsgeräte samt digitaler Auswertung die millimetergenaue Analyse eines Bauwerks bis hin zur Erstellung eines sogenannten digitalen Zwillings, der dann vom Schreibtisch analysiert werden kann.