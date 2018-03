Wiener Prozess als Puzzlestein im Möbelkrimi

Wie das Wiener Handelsgericht mit einer Nebenrolle zum Schauplatz in einem der größten Wirtschaftskrimis Europas wird. Steinhoff gegen XXXLutz-Miteigentümer Andreas Seifert, das ist mehr als das Ende einer Partnerschaft.

Weitgehend unbemerkt ging am Freitag in Wien ein Prozess über Beteiligungsrechte zwischen dem in arge Turbulenzen geratenen Steinhoff-Konzern und dem Miteigentümer des XXXLutz-Konzerns, Andreas Seifert, über die Bühne. Klingt harmlos, ist es aber nicht. Denn dieser Prozess spielt in einem der wohl größten Wirtschaftskrimis Europas eine Rolle.