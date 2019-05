Wiens 15. Bezirk ist kaufkraftschwächster Bezirk Österreichs

In Österreich verschiebt sich auf regionaler Ebene langfristig das Wohlstandsniveau. "Während vor Jahren noch vor allem der Norden (Waldviertel), das Südburgenland und die Südsteiermark die kaufkraft-schwächsten Regionen waren, sind es nun Osttirol, einige Kärntner Bezirke und die 'Zuwandererbezirke' in Wien", schreibt das Marktforschungsinstitut Regiodata in einem aktuellen Bericht.

SN/APA (dpa)/Franziska Kraufmann In Wien gibt es die größten Unterschiede in der Kaufkraft