Wiens Hotellerie laut WK stark von Corona betroffen

In der Wiener Hotellerie bahnt sich laut Wirtschaftskammer Wien nach den jüngsten - der Ausbreitung des neuen Coronavirus geschuldeten - Maßnahmen eine Krise an. Wie Dominic Schmid, Hotellerie-Obmann in der WKW berichtete, sind zahlreiche Unternehmer in hohem Umfang mit Stornos konfrontiert.

SN/APA (Symbolbild)/GEORG HOCHMUTH Die Hotellerie ächzt unter den Folgen des Virus