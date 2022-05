Wiens jüngste Handwerksmeisterin ist Goldschmiedin

Wien hat mit der 22 Jahre alten Nicole Gattringer eine neue jüngste Handwerksmeisterin. "Ich habe bereits nach der Schule mit 19 Jahren beschlossen, die Meisterprüfung ehestmöglich zu machen", erzählt die junge Frau, die die Goldschmiede-Meisterprüfung schon als 21-Jährige bestand. Sie arbeitet jetzt in einem Betrieb in Favoriten. Vorher ist sie ins Gymnasium gegangen. Dort gab es die Möglichkeit, in der Oberstufe zusätzlich einen Beruf zu lernen.

SN/APA/OTS/Mag. Barbara Lachner Innungsmeister Wolfgang Hufnagl mit der neuen Handwerksmeisterin

"Schon ab dem ersten Schnuppertag war klar, dass die Goldschmiede für mich das Richtige ist", sagt Gattringer in einer Aussendung der Wirtschaftskammer Wien vom Donnerstag. Nach dem Gymnasium hatte Gattringer also neben der Matura auch einen Lehrabschluss und begann direkt zu arbeiten. Bis heute freut sich die jüngste Meisterin der Bundeshauptstadt, ein Handwerk gelernt zu haben: "Nach wie vor bin ich froh darüber, während meiner Arbeit handwerklich und kreativ tätig zu sein und mit meinen eigenen Händen Schmuckstücke zu erschaffen." Sie wolle jedenfalls weiterhin als Goldschmiedin arbeiten, "weil mir der Beruf einfach Freude bereitet". Überhaupt hoffe sie, dass viele junge Menschen ein Handwerk erlernen. Die Meisterfeier der WK Wien begehen heuer 347 neue Meisterinnen und Meister. Die meisten kommen aus der Denkmal-, Fassaden und Gebäudereinigung mit 41 Absolventen, es folgen Baumeister mit 29 neuen Meistern, Hörgeräteakustiker (24), Arbeitskräfteüberlassung (23) sowie Kraftfahrzeugtechnik (22). Bei den Kosmetikern freut man sich über 17 neue Meister, bei den Konditoren sind es 14, und auch bei den Augenoptikern und den Gas- und Sanitärtechnikern sind 13 neue Meister dabei.