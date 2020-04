Wifo-Chef Badelt fordert bei manchen Corona-Maßnahmen Nachschärfungen

Wifo-Chef Christoph Badelt hat die wirtschaftspolitischen Maßnahmen in der Coronakrise zwar als "prinzipiell richtig" bezeichnet. "Sie haben die Krise abgemildert. Sonst gäbe es sicher eine totale Katastrophe", so der Ökonom. "Für die Zukunft ist aber ein Nachschärfen bei einigen Maßnahmen notwendig - vor allem in der Praxis der Umsetzung", sagte er am Donnerstag.

SN/APA/ROBERT JAEGER Christoph Badelt begrüßt Maßnahmen prinzipiell