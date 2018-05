Wifo-Chef Badelt warnt: Viel zu hohes Niveau an Arbeitslosigkeit

Wifo-Chef Christoph Badelt sieht trotz einer aktuell sinkenden Arbeitslosenrate ein "viel zu hohes Niveau an Arbeitslosigkeit". Heuer rechnen die Wirtschaftsforscher mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 7,7 Prozent und 2019 auf 7,3 Prozent. "Wir glauben nicht, dass es viel weiter nach unten geht", sagte Badelt am Montag im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien.

SN/APA/HANS PUNZ Wifo-Chef Christoph Badelt