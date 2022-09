Wifo-Chef Felbermayr: "Der Staat soll mit Hilfen nicht übertreiben"

Der Staat soll in Krisen ein Versicherer sein. Es soll aber vor allem für Betriebe Selbstbehalte geben, sagt Wifo-Chef Gabriel Felbermayr.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Industrie und Wirtschaftskammer wollen mehr Tempo und Geld beim Energiekostenzuschuss. Andere rufen nach einem Preisdeckel für Sprit, Nahrungsmittel und Mieten. Ist das die Vollkaskomentalität in Österreich, die Ihnen Sorge bereitet? Gabriel Felbermayr: Das Problem ist, dass wir als Österreich heuer und im nächsten Jahr sehr viel mehr Geld für unsere Energieimporte ins Ausland überweisen müssen. Das sind in Normaljahren ungefähr 10 Mrd. Euro, das geht in Richtung ...