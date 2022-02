Wifo-Chef Felbermayr: Wenn das russische Gas ausbleibt, folgt die Rezession

Wifo-Chef Felbermayr sieht keine Alternative zu Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Europa müsse aber seine Energieabhängigkeit senken.

Nach der russischen Eskalation des Konflikts in der Ostukraine bleibe dem Westen nichts anderes übrig, als die angekündigten Wirtschaftssanktionen in Kraft zu setzen, sagt der Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo), Gabriel Felbermayr. Obwohl man Russland mit den Vergeltungsmaßnahmen kurzfristig kaum unter Druck setzen könne, habe man keine andere Wahl. Man müsse sich alle Optionen offenhalten und dürfe nichts ausschließen, am Ende auch nicht den Verzicht auf russisches Gas.

Die Konsequenz wäre allerdings bitter, "ohne Gas aus Russland ...