Wifo-Chef: "Wer privat Energie spart, rettet Jobs"

Weniger Wachstum und warme Winter lassen den CO2-Ausstoß sinken. Nicht schnell genug, sagt das Wifo, und sieht auch Private in der Pflicht.

Die gute Nachricht: Die Treibhausgasemissionen in Österreich dürften heuer und im nächsten Jahr leicht zurückgehen. Die schlechte: Das liegt zum einen an Sonderfaktoren wie dem zuletzt warmen Winter. "Und um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen, ist das bei weitem nicht schnell genug", erklärte am Mittwoch Wifo-Umweltökonom Mark Sommer. Zwar dürften laut Wifo-Berechnungen die Treibhausgasemissionen heuer trotz eines prognostizierten Wirtschaftswachstums von 4,3 Prozent um 1,8 Prozent sinken. Das liege zum einen an einem zuletzt warmen Winter, zum anderen ...