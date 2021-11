Wifo-Chef: "Wir brauchen etwas mehr Vertrauen in den Markt"

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr spricht über die hohe Inflation, die Folgen des Lockdowns, neue Töne im Welthandel, den Umgang mit Schulden in der Eurozone und das Ergebnis der jüngsten Klimakonferenz. Außerdem bezieht er Stellung zur Debatte über die Finanzierung der Wirtschaftsforschung in Österreich.

Bremst der aktuelle Lockdown für Ungeimpfte den Wirtschaftsaufschwung in Österreich? Gabriel Felbermayr: Ein wenig schon, aber er wird ihn nicht zunichtemachen. Es muss ja auch einen Unterschied machen, dass zwei Drittel der Menschen geimpft sind und nur ein Drittel im Lockdown ist. Daher werden wir nicht so tief fallen wie im vergangenen Winter. Das Jahr 2021 ist weitgehend im Kasten. Wenn die zweite Novemberhälfte und der Dezember schwach ausfallen, wird das die Jahreswachstumsrate nicht mehr beeinflussen. In unserer Prognose hatten ...