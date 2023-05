Wifo: Konjunkturerwartungen trüben sich im Mai ein

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Situation durch heimische Unternehmen hat sich im Mai eingetrübt. Der Konjunkturklimaindex des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) sank im Vergleich zum Vormonat von 11 auf 4,9 Punkte ab. Vor allem die Konjunkturerwartungen hätten sich über die Branchen hinweg eingetrübt, die aktuelle Lage werde dagegen in den meisten Branchen zwar schwächer, aber noch durchschnittlich eingeschätzt, geht aus dem monatlichen Wifo-Konjunkturtest hervor.

Insgesamt ging der Index für die Konjunkturerwartungen im Mai um deutliche 9,1 Punkte zurück. Damit lag er nur noch 0,2 Punkte über der Nulllinie, die positive von negativen Erwartungen trennt. Besonders deutlich bergab ging es im Einzelhandel, wo der Erwartungsindex auf minus 20,6 Punkte absackte und damit klar im negativen Bereich liegt. Verkaufspreis- und Beschäftigungserwartungen sowie Bestellungen bei Vorlieferanten seien in dem Sektor deutlich zurückgegangen. Zudem deuteten steigende Lagerbestände auf eine schwächere Konsumnachfrage hin, schreibt das Wifo.

Auch in der Sachgütererzeugung werde eine nachlassende Dynamik bei der Produktionstätigkeit erwartet. Der Index ging dementsprechend um 7,4 Punkte auf minus 5,5 Einheiten zurück. Trotz starker Rückgänge blieben dagegen die Erwartungsbarometer in der Dienstleistungsbranche (plus 6,2 Prozent) und in der Baubranche (plus 8,1 Punkte) über der Nulllinie. In letzterer sei das Minus um 8 Punkte den sinkenden Baupreiserwartungen geschuldet gewesen, so das Wifo.

Die aktuelle Lage wird von der Baubranche dagegen etwas positiver beurteilt, der Index legte um 1,2 Punkte auf 16,2 Einheiten zu. Auch im Dienstleistungsbereich lag der Wert für die Lagebeurteilung mit 17,6 Punkten noch klar im optimistischen Bereich. Wegen etwas schlechter gefüllter Auftragsbücher sank der Index im Vergleich zum Vormonat allerdings um 3,5 Punkte.

Im Einzelhandel ging der Lageindex dagegen um 6,3 Punkte auf 2,1 Punkte zurück. In der Sachgütererzeugung überwogen die negativen Einschätzungen, der Index rutschte in dem konjunktursensiblen Sektor um 2,2 Punkte auf minus 3,3 Einheiten ab. Über alle Branchen hinweg betrachtet ging der Index der aktuellen Lagebeurteilungen um 3 auf 9,7 Punkte zurück.

Nicht nur die Konjunktur, auch die Kreditbedingungen haben sich aus Sicht der heimischen Firmen im Mai verschlechtert. Mit minus 20,4 Punkten schätzen die Unternehmen die Bereitschaft der Banken zur Kreditvergabe mehrheitlich restriktiv ein, wobei die Hürde für einen Kredit für kleinere Unternehmen höher ist als für mittlere und große Unternehmen. Auch die Kreditnachfrage der Firmen nahm ab.