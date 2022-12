Wintertourismus zum Start der Saison auf Erholungskurs

Der Tourismus hat sich zu Beginn der Wintersaison wieder an die Nächtigungszahlen aus den Jahren vor der Pandemie angenähert, nach weitreichenden Einbußen in den vergangenen Jahren. Die Nächtigungen lagen mit 4,88 Millionen heuer auf dem dritthöchsten Novemberwert, nach 2018 und 2019, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Mehr als die Hälfte der Nächtigungen ging auf Gäste aus dem Ausland zurück.

SN/APA/EXPA/JFK Die Tourismusbranche ist mit dem Saisonstart zufrieden

Die Zahl der Nächtigungen lag im heurigen November noch rund 6,6 Prozent unter dem Wert von 2018 und um 7,9 Prozent unter 2019. Gegenüber 2017 legten die Nächtigungen um 0,8 Prozent zu. Im Vergleich zum Corona-geprägten November des Vorjahres ergab sich ein Zuwachs von 49,5 Prozent. Die Zahl der Nächtigungen ausländischer Gäste legte gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 57,1 Prozent zu. Die meisten Touristinnen und Touristen kamen dabei aus Deutschland. Die Nächtigungen inländischer Gäste stiegen um 40 Prozent auf 2,04 Millionen.