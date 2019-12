Winterurlaub wird zunehmend auf den letzten Drücker fixiert

Der erste Schnee ist gefallen, die heimischen Touristiker freuen sich über beste Pistenbedingungen. Was die Wintersaison bringt, entscheidet sich aber oft erst in letzter Minute. "Es werden immer mehr, die zwei bis drei Buchungen vornehmen und es durch die extrem kurzfristigen Stornofristen vom Wetter abhängig machen, wo sie letztlich hinfahren", so Branchensprecherin Petra Nocker-Schwarzenbacher.

SN/APA (dpa)/Florian Schuh Die Ski-Saison beginnt