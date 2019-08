Winzer haben sehr positive Erwartungen an 2019er Weine

Die heurige Weinernte wird nach den Erwartungen der Winzer sehr gut ausfallen. Mengenmäßig soll sie im Schnitt der vergangenen Jahre liegen, qualitätsmäßig werden aromatische Weine erwartet. Der 2019er Jahrgang werde sich in die sehr guten "Neuner-Jahrgänge" einreihen, sagte Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

SN/APA/Archiv/ROLAND SCHLAGER Eine Ernte in Höhe von 2,4 Mio. Hektoliter wird erwartet